На западе Волгограда пенсионер столкнулся с троллейбусом возле больничного комплекса

Пенсионер не пропустил вперед общественный транспорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Странное ДТП неподалеку от территории «Больничного комплекса» по улице Землячки произошло ранним утром 8 апреля. 70-летний мужчина, управляя Renault Logan, столкнулся с троллейбусом. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Около 07.04 пожилой водитель ехал по прилегающей территории «Больничного комплекса». В один момент на перекрестке он не уступил дорогу троллейбусу, который двигался с правой стороны, и столкнулся с ним. В результате аварии пенсионер, устроивший ДТП, был доставлен в больницу для оказания первой медицинской помощи.