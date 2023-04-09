Волгоградская экоактивистка призвала отказаться от запуска воздушных шаров 12 апреля

Активистка напомнила как могут быть опасны воздушные шары для окружающей среды Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградские экоактивисты всерьез обеспокоились нерациональным пользованием воздушных шаров. В частности активистка Оксана Бабижаева напомнила об их вреде и призвала отказаться от их запуска в честь Дня Космонавтики 12 апреля.

- Интересно, сколько образований нужно получить чиновникам, чтобы сообразить что бесконтрольный запуск воздушных шаров в небо - это ущербный и вредоносный акт. Каждый год, каждый год одно и тоже, - возмутилась волгоградка на своей странице в социальных сетях.

Такая реакция экоактивиста вполне объяснима: накануне Волгоградский планетарий анонсировал программу, приуроченную ко Дню Космонавтики. Среди разнообразных мероприятий также числится запуск шаров в честь первого полета Юрия Гагарина в космос. Оксана обратилась к администрации Волгограда с напоминанием, что отпускаемые в небо шары не растворяются в воздухе и не улетают в космос, а застревают на проводах и деревьях, падают в водоемы и загрязняют их.

- Это летающий мусор который давно уже запретили в ряде стран и городов России, - подчеркнула Оксана Бабижаева в конце своего поста-обращения.