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НовостиОбщество9 апреля 2023 9:44

Волгоградская экоактивистка призвала отказаться от запуска воздушных шаров 12 апреля

Оксана Бабижаева напомнила об опасности использования шаров
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Активистка напомнила как могут быть опасны воздушные шары для окружающей среды

Активистка напомнила как могут быть опасны воздушные шары для окружающей среды

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградские экоактивисты всерьез обеспокоились нерациональным пользованием воздушных шаров. В частности активистка Оксана Бабижаева напомнила об их вреде и призвала отказаться от их запуска в честь Дня Космонавтики 12 апреля.

- Интересно, сколько образований нужно получить чиновникам, чтобы сообразить что бесконтрольный запуск воздушных шаров в небо - это ущербный и вредоносный акт. Каждый год, каждый год одно и тоже, - возмутилась волгоградка на своей странице в социальных сетях.

Такая реакция экоактивиста вполне объяснима: накануне Волгоградский планетарий анонсировал программу, приуроченную ко Дню Космонавтики. Среди разнообразных мероприятий также числится запуск шаров в честь первого полета Юрия Гагарина в космос. Оксана обратилась к администрации Волгограда с напоминанием, что отпускаемые в небо шары не растворяются в воздухе и не улетают в космос, а застревают на проводах и деревьях, падают в водоемы и загрязняют их.

- Это летающий мусор который давно уже запретили в ряде стран и городов России, - подчеркнула Оксана Бабижаева в конце своего поста-обращения.