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НовостиОбщество9 апреля 2023 8:55

Игорь Ткаченко может возглавить Волгоградский гарнизонный военный суд

Ранее мужчина занимал должность председателя Архангельского гарнизонного военного суда
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Игорь Ткаченко получил медаль "За служение закону"

Игорь Ткаченко получил медаль "За служение закону"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пост председателя Волгоградского гарнизонного военного суда вскоре может возглавить Игорь Ткаченко, занимавший такую же должность в Архангельской области. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей на очередном заседании в Москве.

Согласно открытым данным, Игорь Ткаченко родился в 1974 году, имеет большой опыт работы в военных судах. Начинал свою карьеру в Махачкалинском гарнизонном военном суде помощником судьи. Возглавляет Архангельский гарнизонный суд с 2019 года, имеет медаль "За служение закону", является подполковником юстиции запаса.

Напомним, что временно исполняет полномочия председателя военного суда Волгоградской области Василий Боховко.