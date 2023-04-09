Игорь Ткаченко может возглавить Волгоградский гарнизонный военный суд

Игорь Ткаченко получил медаль "За служение закону" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пост председателя Волгоградского гарнизонного военного суда вскоре может возглавить Игорь Ткаченко, занимавший такую же должность в Архангельской области. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей на очередном заседании в Москве.

Согласно открытым данным, Игорь Ткаченко родился в 1974 году, имеет большой опыт работы в военных судах. Начинал свою карьеру в Махачкалинском гарнизонном военном суде помощником судьи. Возглавляет Архангельский гарнизонный суд с 2019 года, имеет медаль "За служение закону", является подполковником юстиции запаса.

Напомним, что временно исполняет полномочия председателя военного суда Волгоградской области Василий Боховко.