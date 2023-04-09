В центре Волгограда 36-летний водитель Lada Priora сбил двух подростков

Водитель проехал на красный свет Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария, в которой пострадали подростки-пешеходы, произошла накануне, 8 апреля, в Центральном районе Волгограда около 17.10. 36-летний мужчина на автомобиле Lada Priora поспешил проехать на запрещающий знак и устроил ДТП. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Двигаясь по улице 7-я Гвардейская, водитель напротив дома № 12 решил проскочить на красный свет светофора. В это время по пешеходному переходу переходили двое школьников 13-ти и 14-ти лет, они видели надвигающийся автомобиль, но решили, что водитель остановится перед «зеброй», а они сами успеют перебежать. Но автомобилист не остановился и совершил наезд на подростков.

В результате аварии несовершеннолетние доставлены в медучреждение.