Радвир, Мадонна и Жасмина: названы самые необычные имена новорожденных в Волгоградской области в марте 2023 года

В ЗАГСе назвали самые популярные и необычные имена Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области родители новорожденных продолжают соревноваться в оригинальности. Так, в марте 2023года детей чаще всего называли привычными именами, такими как Михаил, Дмитрий, София и Анна, но наравне с ними встречались такие варианты как Гор, Игид, Русалина и Мадонна. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в управлении ЗАГСа комитета юстиции Волгоградской области.

Как сообщили специалисты, самыми распространенными именами при регистрации рождения у мальчиков стали: Максим, Матвей, Артём, Михаил, Дмитрий и Кирилл. Девочек чаще всего называли: София, Милана, Василиса, Анна, Мария, Варвара и Ева.

Но встречались и довольно таки экзотичные варианты. Так, некоторые родители решили, что хотят, чтобы их сына звали Всевлад, Гор, Игид, Игнат, Прохор, Саламон или Радвир. Среди новорожденных девочек тоже не все так просто, их родители тоже проявили фантазию и выбрали имена Аврора, Амадея, Апполинария, Арсения, Паулина, Стефанида, Тея, Жасмина, Русалина и самое необычное – Мадонна.