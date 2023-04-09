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НовостиСпорт9 апреля 2023 7:07

В Волжском 15 апреля пройдет 60-й мотокросс «Битва на Волге»

Волгоградцев приглашают на 60-й мотокросс «Битва на Волге»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мотокросс пройдет на новой трассе в Волжском.

Мотокросс пройдет на новой трассе в Волжском.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городе Волжском Волгоградской области 15 апреля 2023 года пройдет юбилейный 60-й мотокросс «Битва на Волге». В соревнованиях, посвященных 80-летию Сталинградской Победы и имеющих статус открытого Кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту, примут участие спортсмены из Москвы, Челябинска, Воронежа, Екатеринбурга и других уголков страны.

- Впервые мотокросс пройдет на новой трассе на улице Александрова. Торжественное открытие в парке «Волжский» состоится 15 апреля 2023 года в 11.00, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

Спортсмены будут соревноваться на мотоциклах с объемом двигателя 50, 65, 85, 125 куб. сантиметров, в классах OPEN и OPEN-2. Ветераны выступят в категориях до 55 лет и 55+. Также в программе – большой патриотический блок. Гостям покажут выступления молодежи, реконструкторов клуба «Драккар», выставку вооружения и обмундирования, а также находки волгоградских поисковиков.