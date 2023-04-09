В Волгограде зафиксирована повышенная концентрация березовой пыльцы

Людям с аллергией лучше избегать мест с насаждением берез Фото: Иван МАКЕЕВ

С приходом весны в Волгограде все начинает распускаться и цвести, а волгоградцы, страдающие аллергией, подвергаются опасности. На второй неделе апреля 2023 года в Волгограде зафиксирована повышенная концентрация пыльцы березы, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Gismeteo.

По данным метеорологического сайта, на сегодняшний день, 9 апреля, в воздухе зафиксировано 3 балла из 5 возможных. Концентрация достигла опасного уровня опасного уровня и продержится до 13 апреля.

Такая концентрация пыльцы березы обычно выпадает на время с конца апреля до конца мая в зависимости от погодных условий. И в это время особенно несладко приходится людям с аллергией. При попадании пыльцы на слизистые оболочки у аллергиков развивается воспалительная реакция.