«Мог выбрать любой путь, но выбрал судьбу офицера»: близкие рассказали о погибшем на Донбассе волгоградце Артеме Павлущенко

Артему Павлущенко было 26 лет. Фото: соцсети

Лейтенант Артем Павлущенко погиб в ходе СВО на Донбассе, спасая своих сослуживцев. Бойца отряда «Шторм-Z» похоронили накануне в родном Волгограде. Близкие рассказали о погибшем и о его подвиге. Политик и бизнесмен Андрей Куприков воспринял эту потерю как личную, его сын учился с Артемом в одном классе.

- Он погиб на войне, геройски, до последней минуты оставаясь мужчиной и солдатом. Погиб, защищая Донбасс, Россию, нашу Родину, - рассказал Андрей Куприков. - Во время выполнения боевой задачи Артем получил ранение, но продолжил бой. После очередного минометного обстрела, несмотря на ранение, первым пытался оказать помощь раненым товарищам, оказавшимся в самом опасном месте. Во время спасения он получил множественные ранения и погиб, с честью выполнив свой долг перед Родиной.

Артем был талантливым молодым человеком. По мнению знавших его людей, «на таких стоит и держится государство».

- Талантливый парень мог выбрать себе любой путь и построить успешную карьеру. С детства у него многое получалось, и многое давалось, но он выбрал судьбу офицера, - продолжает рассказ Куприков. – Надеюсь, что школа увековечит память Артема на своих стенах. А мы сохраним память о нем в нашем сердце.

Артем Павлущенко окончил волгоградскую школу «Поколение», затем военное училище, после получил еще одно высшее. Он был талантливым программистом, занимался спортом, стал чемпионом Европы по каратэ.