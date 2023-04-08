В Волгограде «Ротор» со счетом 4:0 разгромил ростовский СКА

Ротор порадовал болельщиков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский «Ротор» 8 апреля 2023 года принимал на своем поле ростовский «СКА». Матч 23-го тура Второй лиги группы 1 на стадионе «Волгоград Арена» завершился убедительной победой сине-голубых с разгромным счетом 4:0, сообщает сайт volgograd.kp.ru. «Ротору» удалось порадовать 14 637 болельщиков, которые следили за ходом игры с трибун.

Футболисты «Ротора» вышли на поле под руководством старшего тренера Александра Нагорного. Алексей Стукалов был вынужден пропустить матч из-за дисквалификации. Сине-голубые открыли счет уже на 10-й минуте матча. Отличился Артем Максименко. Спустя 9 минут нападающий «Ротора» оформил дубль. Третий мяч в ворота СКА на 21-й минуте забил Ризван Умаров. На перерыв команды ушли с разгромным счетом 3:0.

В начале второго тайма СКА не засчитали гол, забитый из положения «вне игры». Зато Ризван Умаров на 72-й минуте забил в ворота гостей свой второй мяч и ушел отдыхать при счете 4:0. До конца матча цифры на табло не изменились.

«Ротор» с 47 очками остается на третьем месте, сократив отрыв от «Чайки» до трех очков. Первое место и «Черноморец» с 54 очками пока не достижимы.

Следующий матч волгоградский «Ротор» проведет на выезде в Песчанокопском с одним из основных соперников - «Чайкой». Встреча пройдет 15 апреля.