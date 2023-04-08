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НовостиНедвижимость8 апреля 2023 15:24

В центре Волгограда 9 апреля на ночь отключат электричество

Света не будет в домах на двух улицах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцам придется пораньше лечь спать либо провести романтический вечер при свечах.

Волгоградцам придется пораньше лечь спать либо провести романтический вечер при свечах.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Центрального района Волгограда ждет очередное ночное отключение электричества. Второй день подряд без света останутся жители шести домов на улицах Ткачева и Двинской в ночь с 9 на 10 апреля 2023, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

Электричество отключат с 23 часов 9 апреля 2023 года до 5 часов утра 10 апреля по адресам: улица Двинская, 10-14 и улица Ткачева, 9-13. Так что жильцам стоит пораньше управиться с домашними делами накануне новой рабочей недели и пораньше лечь спать либо провести романтический вечер при свечах.