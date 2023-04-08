В центре Волгограда 9 апреля на ночь отключат электричество

Волгоградцам придется пораньше лечь спать либо провести романтический вечер при свечах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Центрального района Волгограда ждет очередное ночное отключение электричества. Второй день подряд без света останутся жители шести домов на улицах Ткачева и Двинской в ночь с 9 на 10 апреля 2023, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

Электричество отключат с 23 часов 9 апреля 2023 года до 5 часов утра 10 апреля по адресам: улица Двинская, 10-14 и улица Ткачева, 9-13. Так что жильцам стоит пораньше управиться с домашними делами накануне новой рабочей недели и пораньше лечь спать либо провести романтический вечер при свечах.