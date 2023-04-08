Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость8 апреля 2023 14:58

В Котово Волгоградской области продлили отопительный сезон

Такое решение власти приняли из-за заморозков
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В регионе ожидаются заморозки.

В регионе ожидаются заморозки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за ночных заморозков, которые прогнозируют в ближайшие дни в Волгоградской области, глава администрации города Котово решил отменить свое постановление об окончании отопительного сезона в райцентре. Такое постановление опубликовали 8 апреля.

Согласно документу, из-за грядущего похолодания администрация Котово решила отменить свое постановление от 6 апреля об окончании отопительного периода в 2023 году. Тепло в дома горожан вернется до следующего распоряжения местных властей. При этом большинство котовчан живут в частных домах и сами регулируют отопление.

Напомним, первыми батареи отключили 3 апреля в Волжском, в Волгограде отопительный сезон 2023 года завершился 4 апреля.