В Котово Волгоградской области продлили отопительный сезон

В регионе ожидаются заморозки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за ночных заморозков, которые прогнозируют в ближайшие дни в Волгоградской области, глава администрации города Котово решил отменить свое постановление об окончании отопительного сезона в райцентре. Такое постановление опубликовали 8 апреля.

Согласно документу, из-за грядущего похолодания администрация Котово решила отменить свое постановление от 6 апреля об окончании отопительного периода в 2023 году. Тепло в дома горожан вернется до следующего распоряжения местных властей. При этом большинство котовчан живут в частных домах и сами регулируют отопление.

Напомним, первыми батареи отключили 3 апреля в Волжском, в Волгограде отопительный сезон 2023 года завершился 4 апреля.