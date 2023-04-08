В Волгограде на общегородской субботник вышли 11 тысяч человек

Субботники прошли во всех районах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Около 11 тысяч волгоградцев приняли участие в общегородском субботнике, который устроили в субботу 8 апреля. Горожане, чиновники и студенты вместе с коммунальщиками сажали деревья, вычищали улицы, парки и пустыри областного центра от тонн мусора, сухостоя, осенней листвы и старых покрышек. За день в городе вывезли 857 тонн мусора и зачистили 8 несанкционированных свалок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Общими усилиями в областном центре были приведены в порядок свыше 150 пространств, - отчитались в администрации Волгограда.

За 8 апреля в Волгограде стало чище в парке Семейный в Дзержинском, у ДК Кирова и у монумента Ленину на юге, на Лысой горе в Советском, в парке поселка Металлургов на Красном и во многих других местах. За неделю городе высадили 1300 деревьев и кустарников. В это время УК зачищают завалы у контейнерных площадок. Так, только в Советском районе вывезли около 90 тонн мусора с улиц Алексеевской, Тулака и Донской.