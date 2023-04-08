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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 13:03

В Волгограде 71-летняя женщина покалечилась в маршрутке

ДТП произошло в Ворошиловском районе 7 апреля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пассажирка с травмами в больнице.

Пассажирка с травмами в больнице.

Фото: Семен ШПАК

В Волгограде в салоне маршрутки 7 апреля из-за резкого торможения микроавтобуса упала и покалечилась 71-летняя пассажирка. ДТП произошло вскоре после полудня на Второй Продольной в Ворошиловском районе напротив бизнес-центра «Меркурий» на улице Калинина. Пенсионерка в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП женщина с травмой доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в полиции.

Предварительно, причиной падения пожилой пассажирки в маршрутке стало то, что 46-летний водитель «Фиата Дукато» применил экстренное торможение.