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НовостиОбщество8 апреля 2023 11:23

В Волгограде на Пасху 16 апреля пройдет Крестный ход

Крестный ход 16 апреля 2023 года в Волгограде завершится Великой Пасхальной вечерней в Александро-Невском кафедральном соборе и раздачей Благодатного огня
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
После Пасхальной Великой вечерни волгоградцам будут раздавать привезенный из Иерусалима Благодатный огонь.

После Пасхальной Великой вечерни волгоградцам будут раздавать привезенный из Иерусалима Благодатный огонь.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в Светлое Христово Воскресение 16 апреля 2023 года состоится общегородской Пасхальный Крестный ход, который завершится Великой Пасхальной вечерней в Александро-Невском кафедральном соборе. Возглавит праздничное шествие и богослужение митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

Пасхальный крестный ход 16 апреля 2023 года в Волгограде стартует в 16.30 от храма Иоанна Предтечи на набережной и проследует до собора Александра Невского на площади Павших Борцов. Пасхальная Великая вечерня в главном храме начнется в 17.00. После праздничного богослужения волгоградцам будут раздавать привезенный из Иерусалима Благодатный огонь.

Торжественные службы на Пасху пройдут и в каждом православном храме Волгограда и области.