В Волгограде на Пасху 16 апреля пройдет Крестный ход

После Пасхальной Великой вечерни волгоградцам будут раздавать привезенный из Иерусалима Благодатный огонь. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в Светлое Христово Воскресение 16 апреля 2023 года состоится общегородской Пасхальный Крестный ход, который завершится Великой Пасхальной вечерней в Александро-Невском кафедральном соборе. Возглавит праздничное шествие и богослужение митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

Пасхальный крестный ход 16 апреля 2023 года в Волгограде стартует в 16.30 от храма Иоанна Предтечи на набережной и проследует до собора Александра Невского на площади Павших Борцов. Пасхальная Великая вечерня в главном храме начнется в 17.00. После праздничного богослужения волгоградцам будут раздавать привезенный из Иерусалима Благодатный огонь.

Торжественные службы на Пасху пройдут и в каждом православном храме Волгограда и области.