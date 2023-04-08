В Волгограде с 9 по 11 апреля электрички в аэропорт пойдут до Гумрака

Электрички сократят маршрут на три дня. Фото: Иван Макеев

В Волгограде на три дня с 9 по 11 апреля 2023 года изменяется расписание движения электричек, следующих от Шпалопропитки в Аэропорт. Поезда будут ходить только до Гумрака. Пассажиров между станциями Гумрак и Аэропорт повезут автобусы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

С 9 по 11 апреля электропоезда Шпалопропитка – Аэропорт №6742, №6722, №6708 и №6712 будут ходить из Красноармейского только до станции Гумрак. Электрички Аэропорт – Шпалопропитка №6734, №6730 и №6746 пойдут от Гумрака, сообщили в компании-перевозчике «Волгоградтранспригород». Пассажиров просят заранее планировать поездки в связи с изменением маршрута.