В Волжском Renault перевернулся на крышу

Иномарка вылетела с дороги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Renault Logan вылетел с дороги и перевернулся на крышу ранним утром 7 апреля в городе Волжском Волгоградской области. ДТП произошло в четыре часа утра на улице Мира. По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки не справился с управлением, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- Водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего произошло опрокидывание автомобиля, - рассказали в ведомстве.

В итоге аварии 41-летний водитель перевертыша получил различные травмы. Мужчину с места ДТП увезли на скорой в больницу.