МЧС предупредило о заморозках 9 и 10 апреля в Волгоградской области

В области весеннее тепло ненадолго прервут заморозки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ГУ МЧС России по Волгоградской области выпустило экстренное предупреждение о заморозках 9 и 10 апреля 2023 года. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в воскресенье и понедельник ночью и утром в отдельных районах региона ожидаются опасные явления - заморозки в воздухе и на поверхности почвы. При этом до минус 1-3 градусов будет в южных районах Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгограде 9 и 10 апреля погода будет довольно теплой, но ветреной. Ночью – 2-5 градусов выше нуля, днем – до 16-17 градусов. По области ночью от нуля до плюс 5, днем до 17-19 тепла.

Ведомство предупреждает, что из-за заморозка в регионе возможны техногенные пожары. Так что волгоградцам стоит проследить за правильностью и безопасностью эксплуатации электрических приборов и газового оборудования.