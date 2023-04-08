В Волгограде откроют 5 павильонов фуд-корта в ЦПКиО

Фуд-корт построят уже в этом году. Фото: Андрей Еркин

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда вскоре появится фуд-корт из 5 новых павильонов. Проект и концепцию в стиле оранжереи презентовали на международной специализированной выставке Park Season Expo, которая прошла в Москве, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации ЦПКиО.

- Павильоны будут с закрытыми посадочными местами, некоторые из которых созданы в стиле оранжереи. Строительные работы уже начались - сейчас устраивается фундамент, - рассказал директор парка Андрей Еркин.

Также волгоградский ЦПКиО показал посетителям выставки, среди которых были представители ведущих парков страны, делегации из Индии и Китая, уже существующие объекты. Волгоградцы и гости города уже оценили «Лагуну» с водоемом и катком, мастерскую «Подворье», большую свадебную карусель и другие аттракционы.