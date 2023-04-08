В центре Волгограда 13-летний подросток на электросамокате врезался в иномарку

Самокатчик вылетел на дорогу прямо перед машиной. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

13-летний подросток на электросамокате столкнулся с иномаркой на автомобильной парковке в Центральном районе Волгограда. ДТП с Hyundai Solaris произошло вечером 7 апреля на улице 7-й Гвардейской и попало на видео. Юный водитель электросамоката отделался ушибом руки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- В результате ДТП мальчик получил ушиб руки, - рассказали в полиции.

На видео видно, что ребята в начале седьмого ехали через дорогу на электросамокатах вдвоем. Один успел пересечь дорогу на 7-й Гвардейской по пешеходному переходу. Второй вылетел на проезжую часть прямо перед автомобилем. Подросток на электросамокате врезался в Hyundai Solaris. К счастью, обошлось без серьезных травм и повреждений.