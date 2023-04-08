В Волгограде 11 апреля отключат газ в Дзержинском районе

Газ отключат на несколько часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде стартует сезон отключений газа из-за плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Во вторник, 11 апреля 2023 года, из-за неотложных работ оставят без голубого топлива жителей одной улицы в Дзержинском районе. Газа не будет в частном секторе близ Димитриевского кладбища, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Отключения газа запланированы 11 апреля 2023 с 10 до 16 часов в домах по адресам: ул. Ингульская, 3, 5, 7Аи 7Б, 9, 11 и 11А. Жителей этих домов просят не оставлять включенными в эти часы газовые приборы, чтобы избежать несчастных случаев.