В Волгограде 8 апреля отключат электричество в двух районах

Электричества не будет в сотнях домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на выходной день в субботу 8 апреля 2023 года в двух районах Волгограда запланированы отключения электричества из-за профилактических работ энергетиков на электросетях. Оставят без света ночью жителей шести домов в Центральном и днем - большого жилого массива в частнике Краснооктябрьского района, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Центральном районе Волгограда отключения света запланировали в ночь с субботы на воскресенье, так что лучше успеть сделать все дела и лечь спать до этого момента. Электричества не будет с 23 часов 8 апреля до 5 часов утра 9 апреля 2023 года в шести домах по адресам: ул. Ткачева, 9, 11, 13, ул. Двинская, 10, 12, 14.

В Краснооктябрьском районе под «удар» энергетиков на весь день в субботу – с 9.00 до 17.00 – попадет большой массив частного сектора: ул. Аэрофлотская, 69-75, 72-78, ул. Верхоянская, 72-86, 86а, 88-98, 87, 91-99, ул. Заполярная, 3-9, 14, 16, ул. Западная, 6-10, 5-11, ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5, ул. Новинская, 6-12, 7-13, ул. Руднева, 22а, 51-59, 61а, 61, 63а, 63, 65-75, 77а, 79-93, 50-62, 64а, 64-72, 72а, 74-84, 88-102, 95-113, 109а, ул. Титова, 70, 76, 77, 77д, 79, 81, ул. Типографская, 39-71, 42, 44, 50-66, ул. Узловая, 19а, 19-59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16-68, ул. Шатурская, 26, ул. Южная, 4-8, 1-7, а также в переулках: пер. Вогульский, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19а, пер. Верхоянский, 5-15, 8-18, пер. Вязниковский, 27, пер. Руднева, 5, 7, 7/3, 9-17, 8-18, 18а, 20.