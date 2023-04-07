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НовостиЗдоровье7 апреля 2023 14:35

Росздравнадзор проверил качество лекарств в аптеках Волгограда

Территориальное ведомство подвело итоги первого квартала 2023 года
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Проверка качества лекарственных средств проводится без вскрытия коробки

Проверка качества лекарственных средств проводится без вскрытия коробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росздравнадзор провел проверку лекарств и медикаментов в аптеках Волгоградской области. С начала 2023 года специалисты ведомства провели 10 мероприятий в виде выборочного контроля качества, в ходе которого исследовали 164 образца, среди которых все прошли испытания.

В исследовании приняли участие 53 образца лекарственных препаратов. Из них 28 образцов дали положительный результат, остальные пока находятся на экспертизе.

Специальный прибор при помощи инфракрасного излучения смог определить состав и качество таблеток. Для этого даже не нужно вскрывать упаковку. Сама процедура проверки занимает всего лишь около одной минуты.