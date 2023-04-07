Росздравнадзор проверил качество лекарств в аптеках Волгограда

Проверка качества лекарственных средств проводится без вскрытия коробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росздравнадзор провел проверку лекарств и медикаментов в аптеках Волгоградской области. С начала 2023 года специалисты ведомства провели 10 мероприятий в виде выборочного контроля качества, в ходе которого исследовали 164 образца, среди которых все прошли испытания.

В исследовании приняли участие 53 образца лекарственных препаратов. Из них 28 образцов дали положительный результат, остальные пока находятся на экспертизе.

Специальный прибор при помощи инфракрасного излучения смог определить состав и качество таблеток. Для этого даже не нужно вскрывать упаковку. Сама процедура проверки занимает всего лишь около одной минуты.