В Волгоградской области на выходных 8 и 9 апреля прогнозируют заморозки

Осадков в выходные не прогнозируют Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие выходные в Волгограде и области погода принесет небольшое ночное похолодание. В некоторых районах 8 и 9 апреля вовсе ожидаются заморозки. Осадки в субботу и воскресенье не предвидятся. Северо-восточный ветер подует с порывами до 9-14 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В ночь на субботу по области температура воздуха составит 4...+9º, при прояснении 0...+4º, в северной части региона столбики термометров опустятся до -1º. Днем +11...+16º, местами +16...+19º. В Волгограде в ночные часы +5...+7º, днем +15...+17º.

В воскресенье ночью по области будет +2...+7º, местами до 0º, в северных районах до прогнозируются заморозки до -2º. Днем воздух прогреется до +13...+18º. В Волгограде ниже ноля температура не упадет, 9 апреля ночью она будет +4...+6º, днем +15...+17º.