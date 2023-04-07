В Волгоградской области пенсионерка скончалась от COVID-19

Коронавирус остается смертельным для волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 7 апреля 2023 года зафиксирован летальный случай от коронавируса. От COVID-19 скончалась 75-летняя женщина из Чернышковского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, пенсионерка не была вакцинирована от ковида. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

В инфекционный госпиталь женщина поступила в тяжелом состоянии с положительным результатом на коронавирус.

- Не смотря на усилия медиков скончалась в реанимационном отделении, - отметили в облздраве.

По данным Роспотребнадзора, 7 апреля в Волгоградской области ковид выявили у 70 человек, среди них 5 детей. На сегодняшний день в регионе от COVID-19 лечатся, в том числе амбулаторно, 877 пациентов.

За все время распространения вируса им заразились 272 576 волгоградцев. Вылечились от коронавируса 264 782 пациента, скончались от ковида 6 917 человек.