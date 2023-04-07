Мэрия Волгограда заплатит 1,2 млн рублей за проект ремонта памятника Чекистам

На приведение в порядок памятника на площади Чекистов готовы потратить 1,2 млн рублей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мэрия Волгограда проводит аукцион для выбора подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию для восстановления памятника воинам 10-й Дивизии НКВД. За проект ремонта объекта культурного наследия, расположенного на площади Чекистов, чиновники готовы заплатить 1,2 миллиона рублей – столько составляет начальная цена торгов.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, подрядчику предстоит провести обследование памятника, который был установлен в 1947 году по проекту волгоградского архитектора Ф.М. Коимшиди. Победитель торгов проведет историко-архивные, историко-архитектурные и библиографические изыскания, выполнят архитектурно-художественный анализ объекта. После проведенного обследования специалисты подготовят проект с указанием необходимых работ. Документация пройдет обязательную государственную историко-культурную экспертизу. Приведение в порядок объекта планируется в следующем году.

Памятник в Ворошиловском районе представляет собой фигуру воина-чекиста, установленную на постаменте из красного мрамора. Общая высота памятника - около 22 метра. Он был установлен в честь сталинградских чекистов - бойцов 10-й дивизии войск НКВД и работников милиции, которые защищали центральную часть Сталинграда у устья реки Царицы.

Напомним, в прошлом году завершилось благоустройство сквера, где стоит памятник.