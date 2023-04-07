Лесничества в Волгоградской области оказались не готовы к пожароопасному сезону

Проверку на защиту лесов хозяйства не прошли Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области леса оказались недостаточно защищены от пожаров. Проверки соблюдения законодательства природопользование дали неудовлетворительные результаты. К такому выводу пришли специалисты Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

С наступлением богатого на плюсовую температуру апреля, в регионе был установлен пожароопасный период. В его преддверии специалисты природоохранного органа проверили как лесные хозяйства, находящиеся в наблюдением Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области соблюдают все правила безопасности. В ходе проверки были выявлены недостатки.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителей учреждений внесены представления, а устранение будет находиться на постоянном контроле прокуратуры.