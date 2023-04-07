Писатель Александр Лапин 12 апреля представит в Волгограде новый роман

Александр Лапин представит в Волгограде новый роман. Фото: из архива КП

Известный писатель Александр Лапин презентует в Волгограде новый роман «Страсть и бомба Лаврентия Берии». Встреча пройдет в актовом зале библиотеки имени Горького в 16 часов 12 апреля 2023 года. Вход для всех свободный.

На встрече в Горьковке Александр Лапин расскажет жителям Волгограда о работе над своим новым романом о зловещем наркоме и раскроет его секреты. Также автор шеститомника «Русский крест», трилогии «Книга живых» и нескольких романов ответит на вопросы о других своих произведениях.

Александр Лапин – лауреат Большой литературной премии России, премии правительства РФ в области СМИ, Международной литературной премии имени Валентина Пикуля и других. Широкую известность ему подарила сага «Русский крест».

В своем новом документально-историческом романе через судьбу одного из самых неоднозначных персонажей советской истории автор рассказывает о хитросплетениях политики середины прошлого века. Совещания в кабинетах Лубянки, застолья на сталинской даче и многие другие подробности - это не плод воображения, а реконструкция сотен архивных документов. Затрагивает роман и проблемы, которые сегодня волнуют волгоградцев и россиян.