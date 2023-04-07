В Волгоградской области главу района переизбрали на новый срок

Фото: комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

В Волгоградской области Данилевский районный совет народных депутатов избрал главу муниципалитета. Руководить Даниловским районом продолжит Сергей Копытов. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомтерполитики.

Сергей Копытов стал главой района в феврале 2015 года. Теперь его переизбрали на новый срок.

Он родился 18 ноября 1962 в деревне Мусихи Богородского района Кировской области. Закончил Московский ордена Трудового Красного знамени гидромелиоративный институт.

Перед тем, как стать главой Даниловского района, Сергей Копытов работал трактористом, техником-нормировщиком, техником-гидротехником, председателем профкома совхоза «Профсоюзник» Даниловского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. С 1994 по 2006 годы был председателем СПК «Профсоюзник», директором ООО «Випойл Агро» (филиал №1). Затем перешел в администрацию Даниловского района, с 2015 года до 2018-го был заместителем главы.