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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 11:59

Волгоградка пыталась смягчить приговор за попытку подкупа сотрудников налоговой

Облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений

Облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 апреля Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор директору одной из некоммерческих организаций Татьяны Ингачаевой, осужденной на 4,5 года тюрьмы за взятку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, в 2020 году волгоградка дала знакомому 235 тысяч рублей, который должен был передать их сотрудникам налоговой службы за прекращение проверки. Однако посредник забрал средства себе.

В 2023 году Дзержинский райсуд вынес приговор женщине, но она решила его оспорить, требуя прекратить уголовное преследование.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора суда первой инстанции в отношении Игначевой, оставив его в части назначенного наказания без изменения. Приговор суда вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре.

Знакомого ранее осудили за мошенничество.