Волгоградка пыталась смягчить приговор за попытку подкупа сотрудников налоговой

Облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 апреля Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор директору одной из некоммерческих организаций Татьяны Ингачаевой, осужденной на 4,5 года тюрьмы за взятку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, в 2020 году волгоградка дала знакомому 235 тысяч рублей, который должен был передать их сотрудникам налоговой службы за прекращение проверки. Однако посредник забрал средства себе.

В 2023 году Дзержинский райсуд вынес приговор женщине, но она решила его оспорить, требуя прекратить уголовное преследование.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора суда первой инстанции в отношении Игначевой, оставив его в части назначенного наказания без изменения. Приговор суда вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре.

Знакомого ранее осудили за мошенничество.