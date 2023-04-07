В Волгоградской области трое парней убили 81-летнюю пенсионерку за 2 тысячи рублей и планшет

Свою вину молодые люди признали лишь частично Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области на скамью подсудимых отправятся трое ранее судимых жителей региона 23-х, 24-х и 25-ти лет. Под алкоголем они совершили разбойное нападение на частный дом, где проживала пожилая женщина, а затем убили ее. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в областной прокуратуре.

- Мужчины обвиняются в совершении преступлений по статьям «убийство, сопряженное с разбоем в составе группы лиц по предварительному сговору», «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с незаконным проникновением в жилище» и «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По версии следствия, в ночь на 22 сентября 2022 года трое приятелей выпивали вместе в одном из домов хутора Новомаксимовский Суровикинского района. Один из участников вечеринки предложил обокрасть 81-летнюю женщину, которой он за деньги помогал по хозяйству.

Около 6 утра мужчины прибыли к дому пенсионерки и открыли замок, а затем начали искать в доме ценности. Но хозяйка дома проснулась, обнаружила компанию пьяных воров. И попыталась оказать сопротивление. Молодые люди начали душить пенсионерку при помощи подушки, а затем нанесли ей несколько ударов ножом в шею, после чего несчастная пожилая женщина скончалась. Убийцам удалось унести из дома 2 тысячи рублей и планшетный компьютер. Затем они попытались замести следы и подожгли жилище.

После задержания мужчины признали свою вину частично. Уголовное дело направлено прокуратурой региона в Волгоградский областной суд. Подсудимые находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.