Уроженец Камышина Виталий Хрипунков погиб в ходе СВО

Фото: администрация Камышина.

7 апреля стало известно о гибели в ходе специальной военной операции на Украине Виталия Хрипункова из Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, военнослужащий мужественно защищал Родину и с честью выполнял воинский долг.

Виталий вырос и проживал в Камышине. Его тело предадут земле в родных краях с соблюдением воинских почестей.

- Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Виталия Хрипункова искренние соболезнования. Вечная память Герою! – выразили слова соболезнования жители Камышина.