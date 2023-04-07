Жительница Волгограда до смерти избила и сожгла няню сына

Женщина проведет 9 лет в колонии Фото: Семен ШПАК

Жительница Волгограда Нина Егорова до смерти избила няню своего маленького сына. Тело 69-летней пенсионерки после сожгла на пустыре. Женщине не удалось обжаловать приговор, она проведет 9 лет в колонии общего режима. Такое решение 7 апреля вынес Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Жуткая история произошла в начале 2019 года. Как установил суд, в январе и феврале мамочка не раз жестоко избивала 69-летнюю няню своего сына. Из-за побоев пенсионерка даже не могла ходить. После очередной ссоры Егорова так измывалась над беспомощной пожилой женщиной, что та скончалась. Затем вывезла тело из квартиры и сожгла.

Своей вины волгоградка не отрицала, но просила суд смягчить ей приговор Кировского райсуда. Однако и Волгоградский областной суд, и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставили его без изменения.