В Волгоградской области три человека сгорели заживо в частном доме 7 апреля

Жителей дома спасти не удалось Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области произошла трагедия, унесшая жизни людей. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило утром 7 апреля, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Пожар заметили около 09.10 в СНТ «Кооператор». Горел одноэтажный дом размером 5 на 3 метра по всей площади, - прокомментировали и в спасательных службах.

На место происшествия прибыла бригада 29-й пожарно-спасательной части. Им удалось оперативно ликвидировать горение в 09.24, но жизни людей спасти, увы, не удалось. Причина пожара устанавливается.