Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 9:37

В Волгоградской области три человека сгорели заживо в частном доме 7 апреля

Причины пожара пока неизвестны
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Жителей дома спасти не удалось

Жителей дома спасти не удалось

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области произошла трагедия, унесшая жизни людей. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило утром 7 апреля, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Пожар заметили около 09.10 в СНТ «Кооператор». Горел одноэтажный дом размером 5 на 3 метра по всей площади, - прокомментировали и в спасательных службах.

На место происшествия прибыла бригада 29-й пожарно-спасательной части. Им удалось оперативно ликвидировать горение в 09.24, но жизни людей спасти, увы, не удалось. Причина пожара устанавливается.