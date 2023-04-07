В Волгоградской области ФСБ задержала более 20 нелегалов

Нелегалов привлекли к ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом квартале 2023 года ФСБ и МВД Волгоградской области в ходе рейдов задержали более 20 мигрантов, приехавших нелегально в Россию на заработки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального управления, сотрудники правоохранительных органов проводили плановые рейдовые мероприятия в местах проживания иностранцев. Большинство из них оформили необходимые документы, а вот некоторые не смогли этого сделать и были привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП.

- Сотрудниками Управления осуществляется плановое взаимодействие по профилактике правонарушений в сфере защиты и охраны государственной границы. Проводятся подворовые обходы, рейдовые мероприятия в приграничных районах Волгоградской области, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что всего сотрудники регионального ФСБ провели 30 рейдовых мероприятий.