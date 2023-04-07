В Волжском отопительный сезон завершится 11 апреля

Батареи похолодеют уже ко вторнику Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще один муниципалитет в Волгоградской области готовится к окончанию отопительного сезона 2022-2023. В городе Волжском батареи похолодеют только ко вторнику, 11 апреля. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города-спутника.

- Соответствующее постановление подписано главой города Игорем Ворониным, - подтвердили в пресс-службе Волжского.

Помимо отопления, на время волжанам придется пожить и без горячей воды. С 18 апреля 12.00 будет прекращена подача горячего водоснабжения с целью проверить после зимы прочность тепловых узлов и систем отопления. Продлится это до 20 апреля, водоснабжение обещают восстановить к 17.00.