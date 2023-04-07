Волгоградцам с травмами назвали медучреждения, в которые нужно обращаться из-за закрытого травмпункта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировском районе Волгограда закрылся травмпункт при детской больнице №1. Он не будет работать временно из-за капитального ремонта, сообщили сайту volgograd.kp.ru в медучреждении. Поэтому с 29 марта волгоградцам с ушибами и переломами придется обращаться в другие медучреждения.

Взрослые жители Кировского района могут обратиться в травмпункты больницы №7 (по четным числам) и больницы №15 (по нечетным числам). Детей из Кировского района будут принимать травматологи поликлиники №4 (ул. Академическая, 14), маленьких пациентов с травмами из Советского района ждут в клинической поликлинике №3 (ул. Советская, 23а).

Отмечается, что с повторными приемами можно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Ремонт в детской больнице №1 шел весь 2022 год. Недавно депутаты облдумы подготовили вопросы к региональной администрации, депутатов, в том числе интересует, будут ли благоустраиваться пешеходные дорожки, тротуары и подъездные пути к травмпункту детской больницы №1.