Под Волгоградом мужчину оштрафовали за экстремистский пост в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среднеахтубинский районный суд оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей за публикацию экстремистский материалов в «Одноклассниках». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, публикацию на личной странице пользователя появилась 6 марта текущего года. А.Р. разместил фотографию с экстремистским содержанием.

- После размещения графические файлы стали объектом просмотра со стороны неограниченного круга пользователей компьютерной сети, тем самым А.Р. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.29 КоАП РФ, - уточнили в ведомстве.

Мужчина признал свою вину и объяснил, что не знал о незаконности содержания размещаемой фотографии. Решение суда не вступило в силу.