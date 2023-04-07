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НовостиЗдоровье7 апреля 2023 8:12

Мужчин Волгоградской области предупредили об опасности хантавируса

В худшем случае возможен летальный исход
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мыши являются переносчиками хантавируса

Мыши являются переносчиками хантавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградцев предупредили об увеличениях риска заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, проще говоря, хантавируса. Этим заболеванием чаще всего страдают мужчины от 20 до 50 лет, об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на регуправление Роспотребнадзора.

- Заражению опасным вирусом подвержены люди всех возрастов, но чаще всех – мужчины от 20 до 50 лет, - отметили в ведомстве.

В среднем инкубационный период составляет от 14 до 20 дней, но иногда – 1,5 месяца. Среди основных симптомов: высокая температура тела, озноб, тошнота, боли в животе и пояснице, а также появление проблем со зрением. В худшем случае возможен летальный исход.

Риск увеличивается с началом дачного сезона, в этот период главные источники инфекции – мыши и крысы – проникают в дома и приусадебные участки. Избежать участи быть укушенным можно, обработав приусадебные участки и дома от грызунов, также не стоит допускать контакта с мышами и крысами, всегда нужно мыть руки перед едой.