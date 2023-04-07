«Ситиматик-Волгоград» просит сообщать, если в квитанции есть неточность

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Уважаемые потребители, проживающие на территории Волгоградской области, обращаем ваше внимание!

Если в платежном документе содержатся некорректные сведения, например: не отражена произведенная оплата, не верно указаны фамилия/имя/отчество собственника, адрес домовладения, количество проживающих в помещении лиц или иная информация, просьба направить обращение в адрес регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» или через наших официальных представителей.

Для улучшения качества предоставляемой услуги для жителей всех районных центров Волгоградской области открыты участки по работе с населением ПАО «Волгоградэнергосбыт». Адреса и график работы размещены на официальных сайтах ООО «Ситиматик-Волгоград» и ПАО «Волгорадэнергосбыт».

Так же для жителей области доступны сервисы на сайте нашего партнера ООО «Межрегиональный расчетный центр»: моймрц34.рф: здесь можно написать обращение, произвести оплату, зарегистрировать личный кабинет, заказать электронную платежку.

Звонки принимает дополнительная горячая линия ООО «Межрегиональный расчетный центр», телефон: 8 (8442) 326-000, режим работы: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00.

Свои обращения потребители могут направить через форму обратной связи на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО.

Для вас также работает контакт-центр ООО «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

Напомним, что ПАО «Волгоградэнергосбыт» и ООО «Межрегиональный расчетный центр» являются партнерами ООО «Ситиматик-Волгоград» по осуществлению реализации сервисных функций по предоставлению обслуживания потребителям услуги «Обращение с ТКО» по Волгоградской области (кроме г. Волгоград).

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