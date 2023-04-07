Под Волгоградом в магазины попала крупная партия опасных пельменей и колбасы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор обнаружил крупную партию мясной продукции, попавшей на реализацию в торговые точки Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, выявить нарушения закона со стороны ИП из Городищенского района удалось с помощью мониторинга системы «Меркурий».

- Уполномоченными лицами предприятия через «инвентаризацию» путем составления акта несоответствия введено в оборот и направлено на реализацию более 800 кг мясной продукции (пельмени, котлеты, фарш и колбасы), - уточнили в Россельхознадзоре.

Субъект нарушил требования закона о ветеринарии и безопасности продукции. Надзорное ведомство приостановило регистрацию предприятия в системе, выдал предостережение.