Газовое оборудование жителей Волгоградской области с 1 сентября будут обслуживать по-новому

С 1 сентября изменится обслуживание и ремонт газового оборудования в МКД Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 сентября 2023 года вступят поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» и Жилищный кодекс РФ. В связи с этим изменится порядок обслуживания и ремонта газового оборудования жителей Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Госжилнадзоре.

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования будет проводить только газораспределительная организация. Ремонтом и обслуживанием газовых котлов в многоквартирном доме и в квартирах этого же МКД будет заниматься одна организация. На общем собрании собственников квартир определяются ответственные, которые от их лица заключат договор об обслуживании газового оборудования. Если такого решения не будет, договор подписывается с каждым собственником.

В договоре управления многоквартирным домом обязательно должно быть указана обязанность управляющей компании заключить с газовой организацией договор о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.