В Волгограде водитель на «девятке» протаранил дерево

Водитель на «девятке» вылетел на разделительную полосу и протаранил дерево. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Молодой водитель на «девятке» вылетел на разделительную полосу и протаранил дерево на проспекте Жукова в Волгограде. Пострадали двое - он сам и его пассажирка в больнице. ДТП в Дзержинском районе случилось около полудня 6 апреля напротив регионального филиала Россельхозцентра. По предварительным данным, 20-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

В итоге машина разбита, старый вяз на проспекте полностью снесен, юный водитель и его 41-летняя пассажирка получили различные травмы. Сейчас пострадавшие в ДТП с деревом в больнице.