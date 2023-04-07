Под Волгоградом мужчина угнал «Ниву» с надгробным памятником в багажнике

Угонщика искали несколько дней Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Светлоярском районе Волгограда инспекторам удалось вычислить и задержать мужчину, который угнал у рыбака машину отечественной марки вместе с памятником в багажнике 3 апреля. При попытке скрыться от преследователей он даже перелез через забор. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

- 6 апреля в ходе патрулирования наряд областной Госавтоинспекции заметил угнанную машину «ВАЗ-2121» и решил проверить документы ее владельца, - сообщили в главке.

Мужчина сначала на машине попытался скрыться от сотрудников правопорядка, а затем, поняв, что это бесполезно, бросил машину и в попытке скрыться, перелез через забор частного дома. Тем не менее, убежать ему не удалось.

Задержанный 39-летний мужчина сознался, что три дня назад угнал «Ниву» у рыбака, который дежурил на Волге. В багажнике помимо личного имущества находился гранитный памятник для установки на кладбище. По его словам, надгробие он выбросил в безлюдном месте.