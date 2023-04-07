50% жителей Волгограда проголосовали за ограничения для вождения электросамокатов

Горожане хотят, чтобы самокатчики ездили по строгим правилам Фото: Яна АСТАХОВА

50% жителей Волгограда требуют ввести строгие правила для самокатчиков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru аналитики SuperJob, горожане хотят, чтобы электросамокаты не представляли угрозу для пешеходов. Люди ожидают, что появятся законы, регулирующую езду этого средства передвижения.

- За регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины (53% против 48% среди мужчин). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых горожан, - уточнили аналитики.

Что же предлагают горожане? В первую очередь – ограничение скорости. На набережной она есть, а вот в других парках самокатчики рискуют покалечить пешеходов, среди которых много детей. Пешеходы вообще предлагают запретить использовать самокаты в парках и разрешить передвижение только специально оборудованным дорожкам/полосам. Также стоит ввести ограничение +18, выдавать самокаты по удостоверению вроде водительского, сделать обязательным обучение (с экзаменом), ввести регистрационные номера и систему фиксации нарушения и системы штрафов.