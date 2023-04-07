В Волгограде чиновников и коммунальщиков обязали ликвидировать сброс фекалий в жилом комплексе

Суд обязал чиновников и водоканал исправить сброс стоков в ЖК Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жилой комплекс «Санаторный» затапливало фекалиями. Это выяснили сотрудники природоохранной прокуратуры. После проверки было установлено, что «Городской водоканал» эксплуатировал неисправное насосное оборудование. Это приводило к аварийному сбросу неочищенных сточных вод на территорию рядом с домами, в ливневки и балку Пахотина.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, был подан иск в суд. Центральный районный суд города обязал администрацию Волгограда и «Городской водоканал» обеспечить бесперебойную работу канализационной насосной станции, надлежащее водоотведение, исключив на территории жилого комплекса сброс фекалий.