На стадионе в Кировском районе Волгограда укладывают травмбезопасное покрытие

Фото: городская администрация.

В Кировском районе Волгограда завершается строительство нового стадиона на месте старой площадки у МБУ «СШОР №16». Подрядная организация приступила к укладке травмобезопасного покрытия площадью 4 тысячи квадратных метров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, специалисты нанесут три слоя полимеров и разметку на дорожках для бега, в легкоатлетических секторах и на площадке для воркаута.

- Ранее подрядная организация на мини-футбольном поле уложила искусственный газон общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, завершила монтаж модульной трибуны на 90 мест, оснастила новую спортплощадку системой освещения, - уточнили в мэрии.

Напомним, ФОК стоимостью порядка 67 миллионов рублей обещали сдать в апреле текущего года. на нем смогут заниматься как школьники, так и все желающие.