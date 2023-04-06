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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 19:10

Волгоградка покусала фельдшеров скорой помощи в торговом центре

Медикам самим потребовалась помощь
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фельдшеры находятся на амбулаторном лечении

Фельдшеры находятся на амбулаторном лечении

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Странная и непонятная история произошла в одном из торговых центров Волгограда 5 апреля. Медики приехали в ТЦ «Европа Сити Молл», чтобы оказать помощь 17-летней девушке, но, как оказалось позже, помощь им была нужнее. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщили в облздраве.

- 17-летняя посетительница торгового центра находилась в бессознательном состоянии, на место прибыли фельдшеры скорой помощи. Во время выполнения своей работы они получили травмы, - рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения.

Девушка была доставлена в «больницу скорой помощи №25». Медработники с укусами получили медицинскую помощь и находятся на амбулаторном лечении.