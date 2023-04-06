На Волгоград надвигается густой смог с Урала

Дымка не на шутку напугала волгоградцев Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде сегодня, 6 апреля, в воздухе зависла сизая дымка. В социальных сетях волгоградцы выразили беспокойство, отметив, что на обычный дым от огня это не похоже. Смог в областной столице связан с изменением погодных условий, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой метеопрогноз портала Ventusky.

В социальных сетях небольшое задымление отметили жители Советского района Волгограда, а затем к ним присоединились волгоградцы из Ворошиловского.

По данным сайта Ventucky, облако с накоплением вредных примесей принесло в наш регион со стороны Уральских гор. Загрязнение в воздухе достигнет максимальной отметки в 21.00, а затем пойдет на спад, но в той же концентрации также повысится на следующий день, 7 апреля, в то же самое время. Однако по классификации загрязнения воздуха это явление не принесет вред организму.

В целом, в ближайшие сутки осадков не предвидится, а температура воздуха ночью опустится не ниже +11 градусов тепла.