В трех районах Волгограда 7 апреля отключат электричество

В трех районах не будет света в пятницу Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде плановые отключения электричества в пятницу затронут 3 района. На 7-8 часов останутся без света дома на десятках улиц областного центра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 7 апреля электроснабжения временно не будет в Краснооктябрьском, Советском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 16.00 свет отрубят на ул. Оборонной, 1-51, 2-56, 2а, 3а, 14а, 15/1, 16а, 18а, 28а, 31а, 32а, 46а, ул. Александра Матросова, 1-45, 2-44, 18а, 28а, ул. Хользунова, 101, 104-126, 126а, ул. Нижнеамурской, 48-74, 49-75, 59а, 69а, ул. Еланской, 71-97, 80-108, 83а, ул. Капитанской, 2-32, 3-17, 7а, 19-15, 28-36, ул. Сормовской, 3а, 4, 5-15, 10-20, ул. Краснодонцев, 11-33, 22-36, 33а, 65-105, 68-104, ул. Заполярной, 2-12, 3-9, 14, 16, ул. Нижнеамурской, 29, ул. Коммунаров, 32, 36, ул. Мичурин сад, 1-5, ул. Западная, 5-11, 6-10, ул. Братьев Игнатьевых, 3-17, 3а,4-24, 5а, ул. Верхоянской, 101-119, 101а, 109а, 112, ул. Новинской, 6-12, 7-13, ул. Руднева, 22а, 90-102, 95-113, 109а, 112, ул. Титова, 78а, 85-105, ул. Кольской, 1-15, 1а, 16-30, 24а, 26а, ул. Южная, 1-7, 4-8, ул. Тюленина, 26-36, 26а,29-33, в пер. Тюленина, 1, 3, 4, пер. Вогульском, 12а, 15, 16, 17, 19а, 25-21, 27-33, пер. Руднева, 23-29, 24-38.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Светлую, 1, 4, 7, 8, 9, 15-23, 18-22, ул. Климчука, 6, 7, 23, ул. Бадальяна, 3, 7, ул. Надежды, 1-29, 8, 10, 12, 17/2, 17/1, 21, 30, ул. Рыкова, 28, 29, 30. В Кировском районе с 9.00 до 16.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей домов ул. Кирова, 74, ул. Фруктовой, 2а-18, 25, ул. Лимоновой, 34, ул. Зоологической, 1-7, 4-22, 45, 47, ул. Добролюбова, 2-10, 5, 16-34, ул. Селищева, 1-15, 2-22, ул. Омской, 19-33, ул. Короленко, 4-28, 29, ул. Успенского, 1-19, 4-8, в пер. Базарный, 2-14, 3-19, пер. Короленко-1, 1, 2/1, 2/3, пер. Короленко-2, 13-25, пер. Краснодонском, 4-12.