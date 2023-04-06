Под Волгоградом мужчина подстрелил собаку на детской площадке

Под Волгоградом подстрелили собаку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители города Фролово Волгоградской области обсуждают в соцсетях расстрел бездомной собаки на детской площадке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы случившегося, инцидент произошел 6 апреля около 8.40 часов в микрорайоне Заречном во дворе домов №34 и 35. Неизвестный мужчина за рулем белой «Лады Веста» заехал на территорию и выстрелил в собак, одну ранил.

«Бедная собака летела и скулила через весь двор. А если бы шел ребенок и пуля попала бы в него или в любого человека!» - возмущается автор поста.

Жители не осмелились подойти к мужчине, но сообщили, что обратились в полицию. Между тем в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что пока такого заявления не поступало.